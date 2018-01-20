Такое решение приняли в правительстве страны.

Москва. На повышение зарплат бюджетникам в России выделят 14,5 млрд рублей. Об этом говорится на сайте правительства страны.

«Средства в размере 14,5 млрд рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений», - говорится в решении кабмина.

Это позволит достичь в 2018 году запланированных указами Президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений.