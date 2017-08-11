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      «Яндекс.Деньги» назвал самые разорительные для российских туристов страны

      14:52, 11 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      14:52, 11 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      301
      0
      #отдых\n#экономика\n#туризм\n#деньги
      Фото: pixabay.com
      301
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      Больше всего денег наши сограждане тратят на отдыхе в Германии, Таиланде и Турции.

      Москва. Самые дорогие для российских туристов страны определил сервис «Яндекс.Деньги». Для этого были подсчитаны средние расходы наших сограждан за границей.  

      Так, в Германии летом 2017 года отдыхающие из России тратили с пластиковых карт сервиса в среднем 5475 рублей. Это наибольшая цифра, полученная в результате подсчетов.    

      На втором месте оказался Таиланд. Здесь средний платеж российского туриста составлет 4604 рубля.  

      Турции досталось третье место с 4158 рублями. Отмечается, что эта позиция достигнута страной со сравнительно невысокими ценами во многом за счет того, что там наши сограждане привыкли ни в чем себе не отказывать.  

      В первую пятерку вошли также Греция (3843 рубля) и Италия (3229 рублей).  

      При этом самыми «дешевыми» для россиян местами отдыха «Яндекс.Деньги» назвал Белоруссию (1285 рублей), Украину (1280 рублей) и Россию (889 рублей).

      14:52, 11 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      301
      0
      #отдых\n#экономика\n#туризм\n#деньги

       

       

       

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