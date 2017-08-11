«Яндекс.Деньги» назвал самые разорительные для российских туристов страны

Больше всего денег наши сограждане тратят на отдыхе в Германии, Таиланде и Турции.

Москва. Самые дорогие для российских туристов страны определил сервис «Яндекс.Деньги». Для этого были подсчитаны средние расходы наших сограждан за границей.

Так, в Германии летом 2017 года отдыхающие из России тратили с пластиковых карт сервиса в среднем 5475 рублей. Это наибольшая цифра, полученная в результате подсчетов.

На втором месте оказался Таиланд. Здесь средний платеж российского туриста составлет 4604 рубля.

Турции досталось третье место с 4158 рублями. Отмечается, что эта позиция достигнута страной со сравнительно невысокими ценами во многом за счет того, что там наши сограждане привыкли ни в чем себе не отказывать.

В первую пятерку вошли также Греция (3843 рубля) и Италия (3229 рублей).

При этом самыми «дешевыми» для россиян местами отдыха «Яндекс.Деньги» назвал Белоруссию (1285 рублей), Украину (1280 рублей) и Россию (889 рублей).