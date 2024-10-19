Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области

Кирсанов. Тамбовская область. Три человека погибли при взрыве бытового газа в жилом доме в городе Кирсанов Тамбовской области утром 19 октября, сообщает МЧС России.

Взрыв газа с последующим возгоранием и частичным обрушением перекрытий верхних этажей произошел в жилом многоэтажном доме в субботу около 5 утра. На данный момент известно о трех погибших и нескольких раненых жителей дома. Сейчас специалисты МЧС с помощью тяжелой техники демонтируют неустойчивые конструкции. На месте работают 150 сотрудников и 35 единиц техники.

Проведена полная эвакуация, подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.

По факту взрыва газа возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.