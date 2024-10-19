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Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области

15:46, 19 октября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области
15:46, 19 октября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
44
0
#взрыв газа\n#Тамбов\n#МЧС
Источник фото: МЧС России
44
0

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Кирсанов. Тамбовская область. Три человека погибли при взрыве бытового газа в жилом доме в городе Кирсанов Тамбовской области утром 19 октября, сообщает  МЧС России.

Взрыв газа с последующим возгоранием и частичным обрушением перекрытий верхних этажей произошел в жилом многоэтажном доме в субботу около 5 утра. На данный момент известно о трех погибших и нескольких раненых жителей дома. Сейчас специалисты МЧС с помощью тяжелой техники демонтируют неустойчивые конструкции. На месте работают 150 сотрудников и 35 единиц техники.

Проведена полная эвакуация, подготовлен пункт временного размещения на 60 человек. 

По факту взрыва газа возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

15:46, 19 октября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
44
0
#взрыв газа\n#Тамбов\n#МЧС