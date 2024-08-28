«Участвовавший» в охоте экс-депутата Рашкина автомобиль сбил лося под Саратовом

Широково. Саратовская область. Легковушка, в которой ездил на незаконный промысел лося бывший депутат Госдумы Валерий Рашкин, вновь стала «соучастницей» гибели сохатого. Машина врезалась в животное на дороге между селами Широкое и Большая Каменка Татищевского района Саратовской области, пишут «Известия».

По данным издания, ДТП произошло утром 23 августа. Судя по кадрам с места события, у автомобиля разбилось лобовое стекло. Лось не выжил. Пострадали ли люди, не сообщается.

Также на кадрах можно разглядеть госномер «Лада Ларгуса» — он тот же, что и на машине, в которой Рашкин перевозил части туши убитого лося в 2021 году.

В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области сообщили, что бывшего депутата за рулем в момент столкновения с лосем не было. Автомобиль принадлежит Саратовскому отделению КПРФ, им управлял мужчина 1998 года рождения. Погибший в результате ДТП лось – самка в возрасте примерно полутора лет. Ущерб животному миру составил 80 тыс. рублей, после получения материалов от Госавтоинспекции будет поднят вопрос о его возмещении через страховую компанию.

Напомним, в октябре 2021 года Валерия Рашкина, на тот момент – депутата Госдумы от КПРФ, задержали за отстрел лося без лицензии в одном из охотхозяйств Лысогорского района Саратовской области. В багажнике автомобиля «Лада Ларгус», за рулем которого в нетрезвом виде ехал народный избранник, нашли части туши животного.

В апреле 2022 года суд приговорил Рашкина за браконьерство к 3 годам лишения свободы условно с двухлетним запретом охотиться. Ранее за отказ от медосвидетельствования его на полтора года лишили прав на вождение автомобиля. А Госдума исключила Рашкина из депутатов. Он пытался обжаловать это решение, но безуспешно.