Депутата Госдумы Валерия Рашкина заподозрили в незаконной охоте

Политика задержали в Саратовской области рядом с разделанной тушей лося.



Саратов. Саратовская область. В Лысогорском районе Саратовской области полиция остановила машину с двумя гражданами и разделанной тушей лося. Как сообщает RT со ссылкой на ТАСС, один из задержанных оказался депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным.

Как рассказали агентству в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, на политика подано заявление в полицию по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»).

В пресс-службе ведомства сообщили подробности инцидента. 28 октября в 23:00 в Лысогорском районе Саратовской области охотинспектор и сотрудники полиции выехали на проверку информацию о выстрелах из охотничьего оружия. Неподалеку от места происшествия был обнаружен автомобиль, внутри которого находилась туша лося и окровавленные ножи. Двое находившихся рядом граждан заявили, что нашли животное уже убитым и решили его разделать. Предоставить лицензию на добычу лося они не смогли. В 40 метрах от автомобиля была обнаружена шкура сохатого и забракованные при разделке части туши.

В областном комитете охотничьего хозяйства и рыболовства отметили, что транспортировка охотничьей добычи допускается только при наличии соответствующих документов. Также в ведомстве пояснили, что хотя в указанном угодье сезон охоты был открыт, квота на добычу лося в нем не была установлена.