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Несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области

15:56, 29 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области
15:56, 29 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
114
0
#Волгоградская область\n#поезда\n#автомобили\n#авария\n#ДТП\n#пострадавшие\n#РЖД\n#железная дорога
Фото: t.me/mmtproc
114
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Госпитализированы 5 человек, в том числе ребенок.

Котельниково. Волгоградская область. Крупная железнодорожная авария произошла в Волгоградской области. С рельсов слетели несколько вагонов пассажирского поезда №491 Казань-Адлер, передает «МИР 24»

Инцидент произошел 29 июля в 12.35 МСК на 185 км перегона Гремячая – Котельниково. По предварительным данным, состав врезался в грузовик, водитель которого пытался проскочить переезд. В результате с рельсов сошли 9 из 20 вагонов и электровоз. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Как сообщил глава Волгоградской области Андрей Бочаров, в поезде ехало 812 пассажиров. В Минздраве региона рассказали, что госпитализированы 5 человек, в том числе один ребенок.

Напомним, ранее на Горьковской железной дороге сообщили о задержке 12 поездов дальнего следования.

UPD: по данным РЖД, в результате аварии в Волгоградской области пострадали порядка 140 человек, 16 госпитализированы. 

15:56, 29 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
114
0
#Волгоградская область\n#поезда\n#автомобили\n#авария\n#ДТП\n#пострадавшие\n#РЖД\n#железная дорога