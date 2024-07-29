Несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области

Котельниково. Волгоградская область. Крупная железнодорожная авария произошла в Волгоградской области. С рельсов слетели несколько вагонов пассажирского поезда №491 Казань-Адлер, передает «МИР 24».

Инцидент произошел 29 июля в 12.35 МСК на 185 км перегона Гремячая – Котельниково. По предварительным данным, состав врезался в грузовик, водитель которого пытался проскочить переезд. В результате с рельсов сошли 9 из 20 вагонов и электровоз. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Как сообщил глава Волгоградской области Андрей Бочаров, в поезде ехало 812 пассажиров. В Минздраве региона рассказали, что госпитализированы 5 человек, в том числе один ребенок.

Напомним, ранее на Горьковской железной дороге сообщили о задержке 12 поездов дальнего следования.

UPD: по данным РЖД, в результате аварии в Волгоградской области пострадали порядка 140 человек, 16 госпитализированы.