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12 поездов дальнего следования Горьковской железной дороги идут с опозданием

10:45, 29 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
12 поездов дальнего следования Горьковской железной дороги идут с опозданием
10:45, 29 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
367
0
#РЖД\n#график работы
Фото: arzik2
367
0

Задержки происходят по техническим причинам.

Ижевск. Удмуртия. Более десяти пассажирских поездов дальнего следования, проходящих в том числе через Удмуртию, отстают от графика. Об этом сообщается на сайте Горьковской железной дороги.

На шесть часов задерживается поезд №111 «Круглое Поле – Москва», почти на два часа – поезд №1 «Казань – Москва», более чем на полтора часа – поезд №148 «Москва – Казань», на один час 20 минут опаздывает поезд №2 «Москва – Казань», на такое же время задерживается поезд №54 «Москва – Чебоксары», поезда №118 и №24 «Москва – Новокузнецк» и «Москва – Казань» опаздывают на один час 12 и 7 минут.

Менее часа задержки в поездах №56 «Москва – Екатеринбург», №115 «Томск – Адлер», №134 «Санкт-Петербург – Казань», №57 «Москва – Йошкар-Ола» и №26 «Москва – Ижевск».

Задержки происходят по техническим причинам.

Отмечается, что в вагонах с опозданием более четырех часов для пассажиров обеспечат дополнительное питание. 

10:45, 29 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
367
0
#РЖД\n#график работы