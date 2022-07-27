В Сочи вышедшая из берегов река затопила поселок

Сочи. Краснодарский край. Река Восточный Дагомыс вышла из берегов в Сочи. В результате подтопило несколько зданий, пишет Газета.ру.

Паводок был вызван сильным дождем. Вода залила улицы поселка Дагомыс.

По данным газеты Коммерсантъ, к 06:30 МСК 27 июля в Сочи выпало 37 мм осадков. Затопило подвалы 7 многоквартирных домов и 4 административных зданий по улицам Батумское шоссе, Российская и Гайдара. Никто из жителей не пострадал. Системы жизнеобеспечения города не нарушены.

Спасатели приступили к откачке воды. В работах участвуют 25 человек и 7 единиц техники. Для устранения всех последствий паводка был создан межведомственный оперативный штаб, который возглавил глава города Алексей Копайгородский.

В городской администрации заявили, что жителей заранее предупреждали о возможности наводнения.

Напомним, проливные дожди шли в Сочи в выходные с 23 на 24 июля. Залило два района города, потоки воды несли по улицам автомобили. Одним из них насмерть придавило женщину. Муниципальные власти объявили режим ЧС.