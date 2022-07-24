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Из-за ливней в Сочи погиб один человек

11:20, 24 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Из-за ливней в Сочи погиб один человек
11:20, 24 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Сочи\n#Краснодарский край\n#ливень\n#осадки\n#гибель людей\n#происшествие
Фото: twenty20.com
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Пожарные уже начали откачивать воду.

Сочи. Краснодарский край. Из-за сильного ливня, обрушившегося на Сочи вечером 23 июля, погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР Краснодарского края.

По предварительным данным, вечером 23 июля женщина находилась около пересечения улиц Донской и Пасечной. Из-за большого количестве осадков один припаркованный автомобиль снесло потоком воды. В результате пострадавшая оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением. 

По факту гибели женщины проводится доследственная проверка.

«Газета.ру» сообщает, что ночью в городе прекратился ливень, вызвавший подтопление нескольких районов. Также уровень воды начал снижаться, поэтому сотрудники пожарной службы стали откачивать воду из подвала станции скорой помощи и на улице Гагарина. В МЧС уточнили, что пока другие заявки на откачку воды не поступали.

Ранее в Сочи уже начались работы по ликвидации последствий непогоды. Первую попытку очистки города после ливней предприняли в субботу, 23 июля. В настоящий момент больше всего пострадали Хостинский и Центральный районы города. 

Синоптики прогнозируют, что из-за грозового фронта в Сочи могут возникнуть смерчи, а порывы ветра составят 20 м/с.

11:20, 24 июля, 2022
Екатерина Сентемова
72
0
#Сочи\n#Краснодарский край\n#ливень\n#осадки\n#гибель людей\n#происшествие