В Астраханской области отправили под домашний арест начальника полигона Капустин Яр

Генерала подозревают в причастности к хищениям топлива.



Капустин Яр. Астраханская область. Начальник полигона Капустин Яр в Астраханской области попал под домашний арест. Генерал-полковника Олега Кислова подозревают в причастности к хищениям 300 тонн мазута, пишет Коммерсантъ.

Указанную меру пресечения сроком на 2 месяца избрал по ходатайству следствия 235-й гарнизонный военный суд. Пропажу топлива обнаружили в мае 2021 года. Первым фигурантом возбужденного дела стал бывший начальник 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения полковник Алексей Прудников. Его обвинили в продаже нефтепродуктов частной компании. По версии следствия, за это он получил 1 млн 900 тыс. рублей.

По версии следствия, в результате действий военного было похищено не менее 300 тонн мазута, ущерб составил 2 млн 138 тыс. рублей. Прудников был помещен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. После нескольких месяцев пребывания в СИЗО он признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. В частности, полковник дал показания о причастности генерала Кислова к трем фактам получения взяток, сообщает издание. В связи с этим Прудникова перевели под домашний арест.

В то же время, по словам одного из сослуживцев задержанных, речь идет не о топливе, а о нефтешламе, годами копившемся на территории военной школы. Руководство объекта штрафовали за ущерб экологии. В 2019 году бизнесмен предложил военным выкупить отходы, которые он собирался переработать в годные к использованию нефтепродукты. Те согласились избавиться таким способом от проблемы, да еще и получить за это немалые деньги.