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После пожара Марине Хлебниковой потребовалась искусственная вентиляция легких

11:04, 19 ноября, 2021
Евгений Кандаков
После пожара Марине Хлебниковой потребовалась искусственная вентиляция легких
11:04, 19 ноября, 2021
Евгений Кандаков
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#пожар\n#артисты\n#эстрада\n#знаменитости
Фото: vk.com/marinahlebnikovaofficial
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Состояние певицы оценивают как тяжелое.

Москва. Пожар вспыхнул в московской квартире популярной певицы Марины Хлебниковой. Артистка получила ожоги и отравление дымом, сообщает телеканал «Рен ТВ».

Возгорание произошло в ночь на 19 ноября в спальне певицы. Огонь охватил площадь примерно 10 квадратных метров. Почувствовав задымление, мать и супруг Марины Хлебниковой выломали дверь и спасли артистку.

Как сообщает «Рен ТВ», медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое, но стабильное. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В то же время, по данным «Известий», Марина Хлебникова после пожара впала в кому. В своем Telegram-канале издание пишет, что у нее обожжено 20% лица. Также есть ожоги головы, груди и бедер различной степени.

11:04, 19 ноября, 2021
Евгений Кандаков
120
0
#пожар\n#артисты\n#эстрада\n#знаменитости
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