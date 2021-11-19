После пожара Марине Хлебниковой потребовалась искусственная вентиляция легких

Состояние певицы оценивают как тяжелое.



Москва. Пожар вспыхнул в московской квартире популярной певицы Марины Хлебниковой. Артистка получила ожоги и отравление дымом, сообщает телеканал «Рен ТВ».

Возгорание произошло в ночь на 19 ноября в спальне певицы. Огонь охватил площадь примерно 10 квадратных метров. Почувствовав задымление, мать и супруг Марины Хлебниковой выломали дверь и спасли артистку.

Как сообщает «Рен ТВ», медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое, но стабильное. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В то же время, по данным «Известий», Марина Хлебникова после пожара впала в кому. В своем Telegram-канале издание пишет, что у нее обожжено 20% лица. Также есть ожоги головы, груди и бедер различной степени.