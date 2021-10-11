В одной из школ Махачкалы зарезали школьника и избили телеоператора

Телегруппа прибыла в учебное заведение, чтобы снять сюжет о трагедии.



Махачкала. Дагестан. Ученик школы №51 Махачкалы зарезал сверстника во время конфликта. Трагедия произошла утром 11 октября, юноша скончался по пути в больницу, сообщает «Интерфакс».

В тот же день в учебном заведении было совершено еще одно правонарушение. Подростки напали на оператора дагестанского телеканала «РГВК», прибывшего снимать сюжет о произошедшей трагедии.

«Наш сотрудник сейчас находится в больнице с гематомами и травмами», — сообщается в официальном телеграмм-канале телекомпании.

По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.