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В одной из школ Махачкалы зарезали школьника и избили телеоператора

14:59, 11 октября, 2021
Евгений Кандаков
В одной из школ Махачкалы зарезали школьника и избили телеоператора
14:59, 11 октября, 2021
Евгений Кандаков
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#Дагестан\n#Махачкала\n#школа\n#подростки\n#Следственный комитет\n#СМИ\n#нападение\n#нож\n#убийство
Фото: pixabay.com
126
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Телегруппа прибыла в учебное заведение, чтобы снять сюжет о трагедии.

Махачкала. Дагестан. Ученик школы №51 Махачкалы зарезал сверстника во время конфликта. Трагедия произошла утром 11 октября, юноша скончался по пути в больницу, сообщает «Интерфакс».

В тот же день в учебном заведении было совершено еще одно правонарушение. Подростки напали на оператора дагестанского телеканала «РГВК», прибывшего снимать сюжет о произошедшей трагедии.

«Наш сотрудник сейчас находится в больнице с гематомами и травмами», — сообщается в официальном телеграмм-канале телекомпании.

По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

14:59, 11 октября, 2021
Евгений Кандаков
126
0
#Дагестан\n#Махачкала\n#школа\n#подростки\n#Следственный комитет\n#СМИ\n#нападение\n#нож\n#убийство
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