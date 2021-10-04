Бывшего мэра Владивостока задержали по подозрению в получении взяток от похоронной конторы

В марте 2021 года Олег Гуменюк подал в отставку после критики своей работы на посту градоначальника.



Владивосток. Приморский край. Правоохранительные органы Приморья взяли под стражу бывшего главу Владивостока Олега Гуменюка. Его подозревают в получении крупных взяток, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, в период осуществления Гуменюком полномочий мэра он через посредников получал незаконные вознаграждения от руководства предприятия «Некрополь». Со своей стороны чиновник оказывал компании по оказанию ритуальных услуг покровительство. Общая сумма взяток, поступивших градоначальнику от похоронной конторы, составила более 19,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Бывшего главу города задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, руководителем Владивостока Олег Гуменюк стал в марте 2019 года. Однако спустя 2 года он подал в отставку с поста градоначальника. Причиной стала критика состояния городского хозяйства со стороны полпреда президента России в ДФО и губернатора региона.