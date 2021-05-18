Мэр Владивостока пообещал оставить свой пост

Ранее работу Олега Гуменюка раскритиковали губернатор Приморья и полпред президента в ДФО.



Владивосток. Приморский край. Градоначальник Владивостока Олег Гуменюк подаст в отставку. Как написал он на своей странице в социальной сети Instagram, решение было согласовано с руководством региона и Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Перед этим губернатор Приморского края Олег Кожемяко раскритиковал работу мэра в беседе с вице-премьером, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, чиновники провели объезд краевой столицы и нашли недочеты в работе городских властей. В частности, во Владивостоке недостаточно эффективно используют выделенные еще в 2018 году средства Дальневосточной единой субсидии, считает губернатор Олег Кожемяко. На эти деньги должны были построить парковки, детские сады, отремонтировать стадион «Авангард» и фасады домов на ряде улиц. Однако работы неоправданно затянулись, а часть субсидии даже пришлось вернуть из-за нарушений со стороны подрядчиков.

В связи с этим глава региона заявил, что деятельность градоначальника на своем посту не удовлетворяет жителей Владивостока. Юрий Трутнев согласился с мнением Олега Кожемяко. Полпред президента отметил, что надо попросить мэра добровольно покинуть должность и найти более энергичного управленца.

Напомним, главой Владивостока Олег Гуменюк стал 28 марта 2019 года. Срок его полномочий составляет 5 лет.