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5 детей пострадали при взрыве газа на Вологодчине

10:03, 02 июня, 2021
Евгений Кандаков
5 детей пострадали при взрыве газа на Вологодчине
10:03, 02 июня, 2021
Евгений Кандаков
183
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#пожар\n#Вологда\n#взрыв газа\n#газ\n#МЧС\n#ожоги\n#дети\n#подростки
Фото: pixabay.com
183
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По предварительным данным, инцидент произошел в нежилом помещении на дачном участке.

Бильнево. Вологодская область. Взрыв газового баллона с последующим возгоранием произошел в нежилом помещении на садовом массиве в Сокольском районе Вологодской области. В результате пострадали 5 детей, сообщает РЕН ТВ.

По данным телекомпании, трех школьников доставили в больницу в тяжелом состоянии. Еще у двоих диагностированы травмы средней степени тяжести.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону уточнили, что инцидент произошел 1 июня около 22:00 на садовом товариществе «Урожайный» возле деревни Бильнево. Огонь заметил работник порта на реке Сухона. Он и вызвал пожарных. По прибытии на место происшествия те обнаружили почти полностью выгоревшее нежилое дощатое строение на заброшенном участке. Предварительно причиной пожара в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем.

Установлено также, что незадолго до прибытия спасателей на массиве видели пятерых пострадавших подростков. Скорая помощь доставила их в одну из больниц Вологды с ожогами различной степени.

10:03, 02 июня, 2021
Евгений Кандаков
183
0
#пожар\n#Вологда\n#взрыв газа\n#газ\n#МЧС\n#ожоги\n#дети\n#подростки