Из Среднеуральского монастыря по решению суда вывезли часть жителей

Ранее суд запретил проживание людей в обители в связи с многочисленными нарушениями.



Среднеуральск. Свердловская область. Монахини, казаки и другие жители Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области покидают обитель. Как рассказал «Интерфаксу» адвокат бывшего духовника обители Сергия (Романова) Павел Бабиков, в зданиях на территории духовного учреждения людей уже не осталось, их вывезли на автобусах.

По словам юриста, сотрудники службы безопасности Екатеринбургской епархии опечатывают помещения. Бывшим жителям предложили временно разместиться на базе отдыха «Остров сокровищ» в Екатеринбурге, там им обещали даже предоставить питание.

Ранее суд в Верхней Пышме Свердловской области запретил постоянное проживание людей на территории Среднеуральского женского монастыря в связи с различными нарушениями. За исполнением этого решения наблюдают судебные приставы.

Напомним, летом 2020 года монастырь был самовольно захвачен бывшим схимонахом Сергием (в миру Николаем Романовым), на тот момент запрещенным в служении за проповеди с отрицанием коронавируса и критикой антиэпидемических постановлений духовных и светских властей. Обитель покинула настоятельница и часть монахинь. Вместе с экс-схимонахом в монастыре поселились его сторонники.

Впоследствии бывший священнослужитель был лишен сана и отлучен от церкви. При этом он отказывался покидать захваченный монастырь. 29 декабря 2020 года его задержали и увезли в Москву, где предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса и поместили в СИЗО. 25 февраля 2021 года Басманный суд Москвы продлил арест Николая Романова еще на 3 месяца.