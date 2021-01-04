Трое прохожих пострадали и один погиб из-за порыва на теплотрассе в Волгоградской области

Напор горячей воды разрушил асфальт.

Волжский. Волгоградская область. В Волжском из-за порыва на теплотрассе пострадали 3 человека, а также скончался 75-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Волгоградской области.

От высокого давления на трубе, предназначенной для отопления многоквартирных домов, разорвался шов длиной около 70 см.

Напор горячей воды разрушил покрытие дороги, из-за чего асфальт обрушился. С ожогами различной степени тяжести людей доставили в больницу, где один из пострадавших скончался.

Проводится доследственная проверка.