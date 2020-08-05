Два медведя насмерть загрызли 11-летнего мальчика в Сочи

Администрация города после трагического инцидента распорядилась закрыть все частные мини-зоопарки в городе.



Сочи. Краснодарский край. 11-летний мальчик погиб в Сочи в результате нападения медведей. Как сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Краснодарскому краю, школьник прислонился к ограде вольера с хищниками.

Трагедия произошла вечером 4 августа на улице Армавирской поселка Дагомыс на окраине Сочи. На арендованном участке земли коммерческая организация установила вольер, в котором содержались два диких медведя. 11-летний ребенок через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения подошел вплотную к решетке. Животные напали на школьника, причинив ему множественные травмы. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мальчика.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе законность содержания диких животных руководством коммерческой организации, а также соблюдение условий безопасности их содержания.

После случившегося власти Сочи распорядились закрыть все мини-зоопарки в городе. Департаменту курортов и туризма поручено совместно с правоохранительными органами проверить все частные туристические объекты на соответствие требованиям безопасности, сообщает пресс-служба администрации города.