Больше 400 рабочих эвакуировали из горящего цеха завода ГАЗ в Нижнем Новгороде

Погибших и пострадавших нет, заявили в региональном управлении МЧС.



Нижний Новгород. Нижегородская область. Пожар вспыхнул в одном из цехов Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде. Из помещения эвакуировали сотрудников, пишет «Интерфакс».

По словам информированного источника агентства, из одноэтажного здания вывели 430 человек. Цех был сильно задымлен.

В пресс-службе управления МЧС по региону уточнили, что информация о возгорании в прессовом цехе № 1 Горьковского автозавода поступила в 13:24 МСК. В 14:10 пожар локализовали на площади 50 кв. метров. В 14:32 спасатели приступили к ликвидации последствий возгорания. В тушении участвовали 30 сотрудников МЧС с 8 единицами техники. Погибших и пострадавших нет.