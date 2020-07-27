Сотрудники ФСБ в Химках обезвредили террориста, замышлявшего массовый расстрел в Москве

Преступник был уроженцем Центральной Азии.



Химки. Московская область. Оперативники ФСБ совместно с коллегами из СКР и полиции предотвратили теракт в Москве. Замышлявший его выходец из Центральной Азии убит при перестрелке в Химках, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.

Правоохранители обратили внимание на подозрительного мужчину в районе заброшенных гаражей в Химках. При попытке задержания он открыл стрельбу по силовикам. Ответным огнем злоумышленник был уничтожен.

При нем нашли автомат АК-74, три магазина к нему, 2 гранаты Ф-l и 1 гранату РГД. В арендованной квартире были обнаружены улики, указывающие на связь бандита с эмиссарами международных террористов в Сирии. Также было установлено, что убитый мужчина готовил расстрел в одном из мест массового пребывания населения в Москве.

В ЦОС добавили, что в Подмосковье задержали его брата, который пытался предотвратить выезд родственника в Сирию для участия в запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации. Оперативники разыскивают возможных соучастников уничтоженного преступника.