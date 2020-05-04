Всех контактирующих с заболевшей поместили на самоизоляцию.

Нижневартовск. Ханты-Мансийск. Несовершеннолетняя девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее коронавирус. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.



«Халатное отношение к вопросу о самоизоляции человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Все контактные по самолёту, а также по аэропорту обследованы. У них будет самоизоляция», — сказал руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин.

Все контактировавшие с девушкой в самолете и аэропорту обследованы, они будут помещены на самоизоляцию.



Информацию об инциденте направили в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что 1 апреля ужесточили уголовное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Часть 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») предусматривает штраф до 700 тыс. рублей, ограничение свободы на срок до 2 лет, лишение свободы на тот же срок.