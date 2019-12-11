Бывшего мэра Челябинска заподозрили в получении взятки и задержали

Спецоперацию провели сотрудники Управления ФСБ по региону.

Магнитогорск. Челябинская область. Экс-глава Челябинска и бывший вице-губернатор Челябинской области Евгений Тефтелев подозревается в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре. Его задержали сотрудники ФСБ, возбуждено уголовное дело, сообщает «Российская газета».

Источники издания уточнили, что силовики нашли Тефтелева в Магнитогорске, которым он также когда-то руководил, и в котором проживал последнее время.

Как рассказали в региональном Управлении Следственного комитета, уголовное дело возбуждено по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Еще одним его фигурантом стал другой бывший чиновник городской администрации Челябинска.

«По данным следствия, подозреваемые в период исполнения должностных обязанностей, получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов», - заявили в пресс-службе СУ СК по Челябинской области.

Мэром Челябинска Евгений Тефтелев был с декабря 2014 по ноябрь 2018 года. По предварительным данным, которые приводит издание, ему могут инкриминировать содействие одной из компаний в получении контрактов на строительство школ и детсадов.

Задержанным грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права работать на государственных должностях и крупным штрафом.