В Москве возбудили дело из-за смерти пациентки после пластической операции

Женщина делала коррекцию груди.
Москва. В Москве возбудили уголовное дело по факту смерти пациентки после пластической операции в частной клинике. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СКР.
Операция прошла 28 августа. После состояние 31-летней пациентки ухудшилось, ее госпитализировали. Несмотря на помощь медиков женщина скончалась 1 октября.
Как пишут «Известия», источники ТАСС утверждают, что она сделала коррекцию груди.
В рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшие смерть, назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.