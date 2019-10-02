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В Москве возбудили дело из-за смерти пациентки после пластической операции

15:00, 02 октября, 2019
Дарья Снидкова
В Москве возбудили дело из-за смерти пациентки после пластической операции
15:00, 02 октября, 2019
Дарья Снидкова
574
0
#Москва\n#смерть\n#уголовное дело\n#операция
Фото: mil.ru
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Женщина делала коррекцию груди.

Москва. В Москве возбудили уголовное дело по факту смерти пациентки после пластической операции в частной клинике. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СКР.

Операция прошла 28 августа. После состояние 31-летней пациентки ухудшилось, ее госпитализировали. Несмотря на помощь медиков женщина скончалась 1 октября.

Как пишут «Известия», источники ТАСС утверждают, что она сделала коррекцию груди.

В рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшие смерть, назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.

15:00, 02 октября, 2019
Дарья Снидкова
574
0
#Москва\n#смерть\n#уголовное дело\n#операция

 

 

 


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