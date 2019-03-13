Волк напал на четырех человек в Амурской области

Хищника убили подручными средствами.

Нижняя Ильиновка. Амурская область. В одном из сел Амурской области волк напал на людей. Инцидент случился в ночь на среду, 13 марта, пишет «Интерфакс».

Нападение произошло на зерновом дворе. Всего от хищника пострадали четверо мужчин. Животное подручными средствами убили сторож и рабочий.

Мужчинам оказали первоначальную помощь, после чего они прошли повторный прием амбулаторно. Пострадавших вакцинируют антирабическими препаратами.

По словам замначальника отдела областного управления по охране животного мира Николая Степанова, тушу волка доставят в лабораторию, где проверят на бешенство.