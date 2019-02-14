Порыв ветра выбросил авто на встречную полосу на Камчатке

Один человек погиб.

Камчатка. На Камчатке сильный боковой ветер выбросил автомобиль «Тойота Витц» на встречную полосу. Об этом пишет «Интерфакс».

В четверг, 14 февраля, авария произошла на трассе Морпорт - Аэропорт. Предварительно известно, что автомобиль сначала столкнулся с микроавтобусом «Тойота Хайс», а затем с грузовиком «Мицубиси Кантор».

От полученных травм водитель «Витца» умер на месте.

В полиции начали проверку.

Отмечается, что в ночь со среды на четверг к региону подошел тихоокеанский циклон. На юге порывы ветра и сейчас достигают 24 м/с.