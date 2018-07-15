Ударом молнии в Ростовской области убило беременную женщину

Еще пять человек попали в больницу.

Шахты. Ростовская область. Ударом молнии в Ростовской области убило беременную 25-летнюю женщину. Как пишет Ура.ру, трагедия произошла в городе Шахты.

«Компания, отдыхавшая на пляже — две семейные пары и их друзья, — попыталась укрыться от ливня под деревом. В него и ударила молния», - говорится в сообщении.

Электрический разряд убил женщину, еще пять человек попали в больницу с электрошоком и серьезными ожогами. Одного из пострадавших пришлось реанимировать. Сейчас врачи оценивают их состояние как средней тяжести.