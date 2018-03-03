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В Мурманской области маленькая девочка спасла маму от упавшего с крыши снега

19:00, 03 марта, 2018
Ксения Чернова
19:00, 03 марта, 2018
Ксения Чернова
289
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#дети\n#семья\n#видео\n#снег\n#Мурманская область\n#происшествие
Фото: Pixabay
289
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Произошедшее попало на видео.

Видяево. Мурманская область. В Мурманской области маленькая девочка спасла маму от упавшего с крыши снега. Полуторагодовалая малышка отвела женщину в сторону до схода огромной массы снега, пишет Взгляд.

Произошедшее попало на видео. На записи видно, как две женщины разговаривает возле входа в здание. В этот момент дочка одной из участниц диалога тянет маму за руку в сторону. Женщина отходит, а через несколько секунд на всех троих с крыши падает снежная масса.

Видяево, второе марта

Видяево, второе марта. Обрушение снежной массы с крыши здания администрации: https://bloger51.com/2018/03/67155


«Опрошены должностные лица, изъята документация, определяющая порядок очистки кровли от снега и наледи. Ребенка с матерью после происшествия доставили в больницу, их жизнь и здоровье вне опасности», – сообщили изданию в региональном следственном управлении.

19:00, 03 марта, 2018
Ксения Чернова
289
0
#дети\n#семья\n#видео\n#снег\n#Мурманская область\n#происшествие

 

 

 

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