Произошедшее попало на видео.

Видяево. Мурманская область. В Мурманской области маленькая девочка спасла маму от упавшего с крыши снега. Полуторагодовалая малышка отвела женщину в сторону до схода огромной массы снега, пишет Взгляд.

Произошедшее попало на видео. На записи видно, как две женщины разговаривает возле входа в здание. В этот момент дочка одной из участниц диалога тянет маму за руку в сторону. Женщина отходит, а через несколько секунд на всех троих с крыши падает снежная масса.

Видяево, второе марта Видяево, второе марта. Обрушение снежной массы с крыши здания администрации: https://bloger51.com/2018/03/67155

«Опрошены должностные лица, изъята документация, определяющая порядок очистки кровли от снега и наледи. Ребенка с матерью после происшествия доставили в больницу, их жизнь и здоровье вне опасности», – сообщили изданию в региональном следственном управлении.