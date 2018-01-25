В прокуратуре раскрыли подробности стрельбы возле лицея в Ульяновске

Ранее сообщалось, что вблизи учебного заведения неизвестный воспользовался пневматическим оружием.

Ульяновск. Ульяновская область. Информация о том, что на территории лицея №20 в Ульяновске неизвестный стрелял из пневматики, не соответствует действительности. Об этом russian.rt.com сообщил старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

По его словам, установлено, что инцидент, ставший основой для слухов, произошел в минувшую субботу. Три ребенка играли на горке возле лицея №20. За оградой мимо них прошли два молодых человека, у одного из них в руках был замечен пневматический пистолет.

«Дети услышали хлопок и побежали к охране. На этом всё закончилось», - пояснил помощник прокурора.

Ранее местные и федеральные СМИ сообщали, что на территории учебного заведения произошла стрельба. Полиция занялась проверкой этой информации.