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      В прокуратуре раскрыли подробности стрельбы возле лицея в Ульяновске

      15:57, 25 января, 2018
      Евгений Кандаков
      15:57, 25 января, 2018
      Евгений Кандаков
      445
      0
      #дети\n#Прокуратура\n#полиция\n#школа\n#лицеи\n#происшествие\n#стрельба
      Фото: pixabay.com
      445
      0

      Ранее сообщалось, что вблизи учебного заведения неизвестный воспользовался пневматическим оружием.  

      Ульяновск. Ульяновская область. Информация о том, что на территории лицея №20 в Ульяновске неизвестный стрелял из пневматики, не соответствует действительности. Об этом russian.rt.com сообщил старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. 

      По его словам, установлено, что инцидент, ставший основой для слухов, произошел в минувшую субботу. Три ребенка играли на горке возле лицея №20. За оградой мимо них прошли два молодых человека, у одного из них в руках был замечен пневматический пистолет.

      «Дети услышали хлопок и побежали к охране. На этом всё закончилось», - пояснил помощник прокурора. 

      Ранее местные и федеральные СМИ сообщали, что на территории учебного заведения произошла стрельба. Полиция занялась проверкой этой информации.

      15:57, 25 января, 2018
      Евгений Кандаков
      445
      0
      #дети\n#Прокуратура\n#полиция\n#школа\n#лицеи\n#происшествие\n#стрельба

       

       

       

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