Гособвинение предложило лишить Алексея Улюкаева государственных наград и премий

Также бывший министр может провести в тюрьме 10 лет за взятки и выплатить штраф в размере 500 млн рублей.

Москва. В Замоскворецком суде российской столицы прошли прения сторон по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. В ходе заседания, гособвинение предложило лишить экс-чиновника государственных наград и премий.

Как пишет РБК, прокурор Борис Непорожный настаивает на том, что вина Улюкаева в получении взяток в размере 2 млн рублей полностью доказана. В связи с этим гособвинитель просит суд назначить экс-министру наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также наложить штраф в размере 500 млн рублей. Кроме того, Непорожный предложил запретить Улюкаеву занимать должности на государственной службе в течение десяти лет после освобождения.

В свою очередь бывший глава Министерства экономического развития свою вину признать отказался. Также он попросил суд направить материалы дела в Следственный комитет. Сторона защиты утверждает, что на Улюкаева были сделаны заведомо ложные доносы со стороны главы «Роснефти» Игоря Сечина и генерала ФСБ в отставке Олега Феоктистова.