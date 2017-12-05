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      Гособвинение предложило лишить Алексея Улюкаева государственных наград и премий

      09:55, 05 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:55, 05 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      120
      0
      #Москва\n#Алексей Улюкаев\n#обвинение\n#наказание\n#взятка\n#суд
      Фото: twitter.com
      120
      0

      Также бывший министр может провести в тюрьме 10 лет за взятки и выплатить штраф в размере 500 млн рублей.

      Москва. В Замоскворецком суде российской столицы прошли прения сторон по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. В ходе заседания, гособвинение предложило лишить экс-чиновника государственных наград и премий.  

      Как пишет РБК, прокурор Борис Непорожный настаивает на том, что вина Улюкаева в получении взяток в размере 2 млн рублей полностью доказана. В связи с этим гособвинитель просит суд назначить экс-министру наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также наложить штраф в размере 500 млн рублей. Кроме того, Непорожный предложил запретить Улюкаеву занимать должности на государственной службе в течение десяти лет после освобождения.  

      В свою очередь бывший глава Министерства экономического развития свою вину признать отказался. Также он попросил суд направить материалы дела в Следственный комитет. Сторона защиты утверждает, что на Улюкаева были сделаны заведомо ложные доносы со стороны главы «Роснефти» Игоря Сечина и генерала ФСБ в отставке Олега Феоктистова.

      09:55, 05 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      120
      0
      #Москва\n#Алексей Улюкаев\n#обвинение\n#наказание\n#взятка\n#суд

       

       

       

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