В Омске беременная женщина кинула нож в своего четырехлетнего сына

Мальчик попал в больницу с ранением, против матери возбудили уголовное дело.

Омск. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело против беременной женщины, кинувшей нож в своего четырехлетнего сына. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мальчик был госпитализирован с ранением живота.

По данным следователей, инцидент произошел в среду, 23 ноября. Ребенок, балуясь, хлопал по голове свою девятимесячную сестру и не слушал замечания матери. Беременная третьим ребенком женщина, не выдержав, кинула в мальчика нож, которым резала фрукты. В результате этого он был госпитализирован с ранением брюшной полости.

В настоящее время сотрудники СКР проводят проверку всех обстоятельств произошедшего. Против 29-летней матери мальчика возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему).

Правоохранители отмечают, что семья мальчика характеризуется положительно. Из-за третьей беременности женщину отпустили под подписку о невыезде.