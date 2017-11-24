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      В Омске беременная женщина кинула нож в своего четырехлетнего сына

      11:55, 24 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      11:55, 24 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      203
      0
      #дети\n#Следственный комитет\n#Омск\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      203
      0

      Мальчик попал в больницу с ранением, против матери возбудили уголовное дело.

      Омск. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело против беременной женщины, кинувшей нож в своего четырехлетнего сына. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мальчик был госпитализирован с ранением живота. 

      По данным следователей, инцидент произошел в среду, 23 ноября. Ребенок, балуясь, хлопал по голове свою девятимесячную сестру и не слушал замечания матери. Беременная третьим ребенком женщина, не выдержав, кинула в мальчика нож, которым резала фрукты. В результате этого он был госпитализирован с ранением брюшной полости. 

      В настоящее время сотрудники СКР проводят проверку всех обстоятельств произошедшего. Против 29-летней матери мальчика возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему). 

      Правоохранители отмечают, что семья мальчика характеризуется положительно. Из-за третьей беременности женщину отпустили под подписку о невыезде. 

      11:55, 24 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      203
      0
      #дети\n#Следственный комитет\n#Омск\n#происшествие

       

       

       

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