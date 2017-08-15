В Якутии прекратили поиски шахтеров на одном из уровней рудника «Мир»

Операцию частично приостановили из-за угрозы жизни спасателей.

Мирный. На руднике «Мир», где произошло обрушение, прекратили искать четырех из восьми заблокированных шахтеров. Как сообщила компания «Алроса», поиск пропавших на горизонте -310 метров невозможен из-за подтопления на уровне более метра, а спуск спасателей напрямую несет угрозу их жизни.

По данным оперативного штаба по ликвидации аварии, о том, что горняки предположительно находились именно на этом уровне шахты, свидетельствуют данные электронных меток, которые устанавливаются в шлемы. Руководство штаба намерено сообщить родственникам о прекращении поисков.

Помимо этого отмечается, что спасательная операция продолжается на горизонте -210 метров, где могут находиться остальные шахтеры. В настоящее время спасатели ведут разбор завалов.

Напомним, ранее сообщалось, что на место аварии с официальным визитом прибыл полномочный представитель Президента России в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, который сообщил общественности, что поиски шахтеров будут продолжаться настолько, насколько это будет возможным.