В Якутии на руднике «Мир» продолжается спасательная операция

С рабочим визитом на место аварии прибыл Полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Мирный. На руднике «Мир» компании АЛРОСА, где заблокированными остаются восемь горняков, продолжается спасательная операция. Об этом сообщил полномочный представитель Президента России в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, прибывший на место аварии с официальным визитом, пишет Интерфакс.

В рамках рабочего визита чиновник ознакомится с ходом поисково-спасательной операции и встретится с родственниками пропавших шахтеров, а также проведет совещание, на котором обсудят ликвидацию последствий аварии. Также полномочный представитель сообщил журналистам, что главной задачей является спасение людей. Поэтому спасательные работы будут продолжаться столько, сколько это необходимо по горным условиям, цитируют чиновника Интерфакс-Россия.

В настоящее время спасатели продолжают расчищать забои на аварийном руднике. Под землей работают более 50 человек. Спасательная операция осложняется тем, что проходы завалены валунами, металлическими конструкциями и трубами. Помимо этого ранее сообщалось, что рудник с заблокированными шахтерами начал заполняться водой.