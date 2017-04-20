В Красноярске школьница отравила «витаминами» шестерых подростков

В настоящий момент вреда здоровью детей не установлено.

Красноярск. Шестеро школьников 8 и 9 классов отравились таблетками, которые им дала 14-летняя ученица гимназии №6 Красноярска. Пострадавших госпитализировали в межрайонную клиническую больницу № 6 имени Н.С. Карповича, сообщается на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю.

По предварительным данным, девочка «угостила» школьников таблетками, сказав, что это витамины. Попробовав их, подростки почувствовали себя плохо. Школьный врач после осмотра вызвала скорую помощь.

В больнице пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. «В настоящий момент вреда здоровью детей не установлено», - говорится на сайте ведомства.

Правоохранители выясняют, как у девочки оказались таблетки.