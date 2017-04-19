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      В Екатеринбурге воспитательница случайно напоила ребенка хлоркой

      12:55, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:55, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      129
      0
      #дети\n#детские сады\n#детские больницы\n#происшествие\n#ожоги
      Фото: pixabay.com
      129
      0

      6-летний мальчик получил ожог гортани.

      Екатеринбург. Воспитательница детского сада №72 на улице Соболева в Екатеринбурге нечаянно напоила 6-летнего мальчика хлорированной водой во вторник, 18 апреля. В результате ребенок получил ожог гортани и был госпитализирован, сообщает «Лайф».

      По данным прокуратуры Свердловской области, ребенок попросил у воспитателя воды. Та налила воду из чайника в кружку мальчика. Ребенок, сделав два глотка, почувствовал кислый и неприятный вкус и сообщил об этом воспитательнице.

      Позднее стало известно, что младший воспитатель налила в чайник раствор дезинфицирующего средства «ДЭО-хлор» для очистки.

      Ребенка госпитализировали в детскую больницу. Врачи диагностировали у него ожог гортани и полости рта. Не исключается ожог пищевода. В настоящее время ребенок находится на стационарном лечении в больнице.

      12:55, 19 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      129
      0
      #дети\n#детские сады\n#детские больницы\n#происшествие\n#ожоги
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