В Екатеринбурге воспитательница случайно напоила ребенка хлоркой

6-летний мальчик получил ожог гортани.

Екатеринбург. Воспитательница детского сада №72 на улице Соболева в Екатеринбурге нечаянно напоила 6-летнего мальчика хлорированной водой во вторник, 18 апреля. В результате ребенок получил ожог гортани и был госпитализирован, сообщает «Лайф».

По данным прокуратуры Свердловской области, ребенок попросил у воспитателя воды. Та налила воду из чайника в кружку мальчика. Ребенок, сделав два глотка, почувствовал кислый и неприятный вкус и сообщил об этом воспитательнице.

Позднее стало известно, что младший воспитатель налила в чайник раствор дезинфицирующего средства «ДЭО-хлор» для очистки.

Ребенка госпитализировали в детскую больницу. Врачи диагностировали у него ожог гортани и полости рта. Не исключается ожог пищевода. В настоящее время ребенок находится на стационарном лечении в больнице.