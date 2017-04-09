В салоне находились 15 человек.

Екатеринбург. В Свердловской области перевернулся пассажирский автобус. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональную ГИБДД, в салоне в момент аварии находились 15 человек.

Авария произошла 9 апреля на 151 километре автодороги Екатеринбург-Ивдель-ХМАО. Водитель MAN’а не справился с управлением на затяжном повороте.

«В момент ДТП в автобусе находились 15 человек. По предварительным данным, трое получили ушибы. В момент аварии шел снег, на дороге возник гололед. Автобус двигался в город Советский из Екатеринбурга», - сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Спасателям пришлось освобождать двух пассажиров, которые оказались зажаты между сидениями в салоне.

После ДТП по маршруту людей доставил автобус из Ивделя.