Два человека погибли в Москве от взрыва кислородного баллона

Трагедия произошла на территории бывшего завода.

Москва. На территории бывшего завода на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, погибли 2 человека, еще двое оказались в больнице. По данным столичного управления Следственного комитета России, трагедия произошла днем 30 марта из-за нарушения целостности одного из кислородных баллонов при разгрузке.

Двоих пострадавших доставили в больницу. Им оказывается необходимая помощь. По факту инцидента началась доследственная проверка.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Процессуальное решение примут по результатам проверки.