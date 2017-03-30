  • $ 57.02 ↑
  • € 61.53 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Два человека погибли в Москве от взрыва кислородного баллона

      14:52, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      14:52, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      116
      0
      #взрыв\n#Москва\n#гибель людей\n#Следственный комитет России
      Фото: pixabay.com
      116
      0

      Трагедия произошла на территории бывшего завода.

      Москва. На территории бывшего завода на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, погибли 2 человека, еще двое оказались в больнице. По данным столичного управления Следственного комитета России, трагедия произошла днем 30 марта из-за нарушения целостности одного из кислородных баллонов при разгрузке.

      Двоих пострадавших доставили в больницу. Им оказывается необходимая помощь. По факту инцидента началась доследственная проверка.

      На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Процессуальное решение примут по результатам проверки.

      14:52, 30 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      116
      0
      #взрыв\n#Москва\n#гибель людей\n#Следственный комитет России
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа