  • $ 57.28 ↓
  • € 61.7 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Участника теракта на Дубровке осудили на 19 лет

      14:17, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      14:17, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      105
      0
      #Москва\n#теракт\n#приговор суда
      Фото: pixabay.com
      105
      0

      Московский окружной военный суд приговорил Хасана Закаева к колонии строгого режима.

      Москва. Хасана Закаева осудили на 19 лет колонии строго режима за участие в теракте в Театральном центре на Дубровке. Как сообщает «Царьград», в результате трагедии погибло 130 человек.

      Государственный обвинитель требовал у Московского окружного военного суда приговорить Закаева к 23 годам лишения свободы.

      Теракт в Театральном центре на Дубровке был организован 23 октября 2002 года. Вооруженные боевики взяли в заложники более 900 зрителей мюзикла «Норд-ост». В ходе штурма главарь и часть боевиков были уничтожены. Спецназ арестовал Хасана Закаева через 10 лет после теракта.

      14:17, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      105
      0
      #Москва\n#теракт\n#приговор суда
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа