Участника теракта на Дубровке осудили на 19 лет

Московский окружной военный суд приговорил Хасана Закаева к колонии строгого режима.

Москва. Хасана Закаева осудили на 19 лет колонии строго режима за участие в теракте в Театральном центре на Дубровке. Как сообщает «Царьград», в результате трагедии погибло 130 человек.

Государственный обвинитель требовал у Московского окружного военного суда приговорить Закаева к 23 годам лишения свободы.

Теракт в Театральном центре на Дубровке был организован 23 октября 2002 года. Вооруженные боевики взяли в заложники более 900 зрителей мюзикла «Норд-ост». В ходе штурма главарь и часть боевиков были уничтожены. Спецназ арестовал Хасана Закаева через 10 лет после теракта.