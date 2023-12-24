В Ижевске 8 человек осудили за организацию занятия проституцией и содержание притонов

Ижевск. Удмуртия. Устиновским районным судом Ижевска рассмотрено уголовное дело по обвинению участников преступных групп, в состав которых входили в общей сложности 8 человек, в организации занятия проституцией и содержании притонов в двух салонах Ижевска. Данную информацию предоставили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Установлено, что двое обвиняемых привлекли к участию в преступной деятельности соучастников и организовали два салона массажа, где молодые женщины под видом массажистов оказывали клиентам интимные услуги.

Уголовное дело слушалось судом в закрытом судебном заседании в порядке особого судопроизводства, при согласии обвиняемых с предъявленным обвинением. Все участники обвинения признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 241 УК РФ. С учетом признания вины, совокупности смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств им назначено наказание в виде штрафов в размере от 120 000 до 150 000 рублей и лишения свободы на сроки от 5 месяцев до 2 лет.

Наказание в виде лишения свободы назначено судом с применением положений ст. 73 УК РФ, условно. Приговор в законную силу не вступил.