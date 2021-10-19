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Предъявите QR-код: в Санкт-Петербурге ввели новые правила посещения мероприятий

10:24, 19 октября, 2021
Евгений Кандаков
Предъявите QR-код: в Санкт-Петербурге ввели новые правила посещения мероприятий
10:24, 19 октября, 2021
Евгений Кандаков
75
0
#коронавирус\n#вакцинация\n#здоровье\n#ограничения\n#Санкт-Петербург
Фото: pixabay.com
75
0

За сутки в Северной столице выявляют более 350 заболевших COVID-19.

Санкт-Петербург. С 1 ноября в Санкт-Петербурге в места массового скопления людей будут пускать только при наличии QR-кодов. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятиях с планируемой численностью посетителей более 40 человек. QR-код должен содержать информацию о прохождении полного курса прививок, либо о перенесенном заболевании COVID-19. Можно также предъявить справку о медицинском отводе от вакцинации. Исключение сделано для детей и подростков не старше 18 лет.

Кроме того, с 15 ноября QR-код будут требовать в бассейнах, фитнес-центрах и спортзалах, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, музеях и на выставках и даже в залах для бракосочетаний.

В настоящее время в Санкт-Петербурге выявляют в сутки более 350 заболевших коронавирусной инфекцией. Губернатор Северной столицы Александр Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в городе контролируемой, но непростой.

10:24, 19 октября, 2021
Евгений Кандаков
75
0
#коронавирус\n#вакцинация\n#здоровье\n#ограничения\n#Санкт-Петербург
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