В России планируют зарегистрировать новый препарат от коронавируса «МИР 19»

Он уже прошёл испытания на животных и первую фазу на людях.

Одинцово. Московская область. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) готовится к регистрации препарата от коронавируса под названием «МИР 19». Об этом пишет RT.

Глава ФМБА Вероника Скворцова присутствовала на открытии центра технологий и микрофабрикации в подмосковном Одинцово. Она рассказала, что ведомство подаст документы для регистрации препарата от коронавируса после второй фазы клинических исследований, которая завершится к концу года.

Испытания на заболевших животных показали, что препарат снижает концентрацию вируса в 10 тыс. раз. Первая фаза испытаний на человеке прошла в марте 2021 года, в ходе неё специалисты убедились в безопасности лекарства.