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В России планируют зарегистрировать новый препарат от коронавируса «МИР 19»

16:26, 29 сентября, 2021
Андрей Бирюков
В России планируют зарегистрировать новый препарат от коронавируса «МИР 19»
16:26, 29 сентября, 2021
Андрей Бирюков
164
0
#Россия\n#коронавирус\n#здравоохранение
Фото: unsplash.com
164
0

Он уже прошёл испытания на животных и первую фазу на людях.

Одинцово. Московская область. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) готовится к регистрации препарата от коронавируса под названием «МИР 19». Об этом пишет RT

Глава ФМБА Вероника Скворцова присутствовала на открытии центра технологий и микрофабрикации в подмосковном Одинцово. Она рассказала, что ведомство подаст документы для регистрации препарата от коронавируса после второй фазы клинических исследований, которая завершится к концу года. 

Испытания на заболевших животных показали, что препарат снижает концентрацию вируса в 10 тыс. раз. Первая фаза испытаний на человеке прошла в марте 2021 года, в ходе неё специалисты убедились в безопасности лекарства.

16:26, 29 сентября, 2021
Андрей Бирюков
164
0
#Россия\n#коронавирус\n#здравоохранение
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