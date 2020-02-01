Заразившийся коронавирусом в Забайкалье житель Китая пошел на поправку

Люди, контактировавшие с больным, находятся под наблюдением.

Забайкальский край. Заразившийся коронавирусом в Забайкалье житель Китая идет на поправку. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.

«Инфекция, с которой мы сегодня сталкиваемся, является воздушно-капельной, и комплекс мероприятий во многом схож. И здесь у Забайкальского края есть достаточно существенный опыт», - подчеркнула она. Люди, контактировавшие с больным, находятся под наблюдением медиков.

Напомним, 31 января в России зарегистрировали два случая заражения вирусом. В этот же день Россия закрыла границу на Дальнем Востоке. Ж/д сообщение сохранили только по маршруту «Москва-Пекин». Поезд проходит через Глазов и Балезино.

По сообщению пресс-службы региона, из Забайкалья на автобусах организованно вывозили граждан Китая. Также был организован централизованный сбор россиян, которые находились в КНР. Их вывозили на автобусах со стороны пункта пропуска «Маньчжурия».

1 февраля начался вывоз россиян из Китая в Приморье.

Как сообщают «Известия», первый случай заболевания 31 января зарегистрировали в Испании. Вирус диагностировали у человека на острове Гомера на Канарских островах.