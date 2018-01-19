Сахалинскую медсестру, устроившую фотосессию с тяжелобольными, уволили из больницы

Женщина работала в реанимации.

Южно-Сахалинск. Сахалинская область. Потерей работы обернулась для медсестры из Южно-Сахалинска скандальная фотосессия с больными в реанимации. По итогам служебной проверки женщину уволили, пишут «Известия».

По данным областного Минздрава, проверка установила факт фотосъемки и аудиозаписи пациентов в отделении анестезиологии и реанимации регионального сосудистого центра. Медсестру уволили за разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

Выговоры и замечания получили также руководители больницы. В заведении организуют конференцию на тему «Этика и деонтология медицинского работника». С сотрудниками проведут беседы о недопустимости подобного поведения.

Напомним, в декабре минувшего года медсестра областной больницы в Южно-Сахалинске прославилась скандальной фотосессией на фоне тяжелобольных. Снимки женщина выложила в соцсетях, снабдив комментариями, которые могли оскорбить пациентов.