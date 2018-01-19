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      Сахалинскую медсестру, устроившую фотосессию с тяжелобольными, уволили из больницы

      15:31, 19 января, 2018
      Евгений Кандаков
      15:31, 19 января, 2018
      Евгений Кандаков
      367
      0
      #медицина\n#интернет\n#здоровье\n#скандалы\n#увольнения\n#соцсети\n#Сахалин\n#реанимация\n#больница
      Фото: vk.com
      367
      0

      Женщина работала в реанимации.  

      Южно-Сахалинск. Сахалинская область. Потерей работы обернулась для медсестры из Южно-Сахалинска скандальная фотосессия с больными в реанимации. По итогам служебной проверки женщину уволили, пишут «Известия»

      По данным областного Минздрава, проверка установила факт фотосъемки и аудиозаписи пациентов в отделении анестезиологии и реанимации регионального сосудистого центра. Медсестру уволили за разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

      Выговоры и замечания получили также руководители больницы. В заведении организуют конференцию на тему «Этика и деонтология медицинского работника». С сотрудниками проведут беседы о недопустимости подобного поведения. 

      Напомним, в декабре минувшего года медсестра областной больницы в Южно-Сахалинске прославилась скандальной фотосессией на фоне тяжелобольных.  Снимки женщина выложила в соцсетях, снабдив комментариями, которые могли оскорбить пациентов.

      15:31, 19 января, 2018
      Евгений Кандаков
      367
      0
      #медицина\n#интернет\n#здоровье\n#скандалы\n#увольнения\n#соцсети\n#Сахалин\n#реанимация\n#больница

       

       

       

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