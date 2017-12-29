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      На Сахалине медсестра устроила в реанимации фотосессию с тяжелобольными пациентами

      13:47, 29 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      13:47, 29 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      408
      0
      #врачи\n#фотосъемка\n#Сахалин\n#происшествие\n#проверка\n#больница
      Фото: pixabay.com
      408
      0

      Прокуратура  области начала проверку.

      Южно-Сахалинск. В столице Сахалинской области появились сообщения, что в реанимации областной клинической больницы медсестра фотографировалась с тяжелобольными пациентами.  

      Как пишет Росбалт, женщина намеренно делала фото, чтобы на нем было видно умирающих людей. Затем она публиковала в сети кадры и оставляла  под ними неоднозначные комментарии.  

      По информации СМИ, медицинский работник заявляла, что врачам больницы плевать на своих подопечных. Кроме того, с нецензурной лексикой она детально описывала процесс подготовки больных к операциям.  

      После появления публикаций прокуратура Сахалинской области начала доследственную проверку. Правоохранители планируют выяснить, были ли нарушены права граждан.  

      Кроме того, министр здравоохранения Сахалинской области Алексей Пак прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, медсестра вела себя неэтично как по отношению к больным людям, так и к своим коллегам. Он пообещал, что в клинике проведут служебную проверку, и виновная понесет суровое наказание в соответствии с законом. 

      13:47, 29 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      408
      0
      #врачи\n#фотосъемка\n#Сахалин\n#происшествие\n#проверка\n#больница

       

       

       

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