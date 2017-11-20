Медики считают, что состояние ее здоровья улучшается.

Хабаровск. Врачи прооперировали девочку, выжившую в авиакатастрофе в Хабаровском крае. Об это сообщил главврач детской хабаровской клинической больницы имени А. К. Пиотровича Иван Гончаров.

Как пишет Интерфакс, вмешательство врачей потребовалось ребенку из-за тяжелого перелома ноги. Однако, по словам Гончарова, после операции кости срастутся в течение месяца. «Все прошло нормально, все будет хорошо. Операцию перенесла нормально. Состояние удовлетворительное», - сообщил журналистам медик.

Кроме того, он подчеркнул, что пока говорить о полном выздоровлении ребенка рано. Помимо перелома, малышка получила легкую черепно-мозговую травму.

Отмечается, что, несмотря на эти повреждения, врачи считают уникальным тот факт, что девочка выжила при падении самолета.

Напомним, легкомоторный самолет L-410 разбился в Хабаровском крае 15 ноября. В результате авиакатастрофы погибло 7 человек, в том числе – два пилота и четыре пассажира. Выжить удалось только маленькой девочке. В связи с трагедий в регионе был объявлен траур.