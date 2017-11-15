В Хабаровском крае объявили траур по погибшим при крушении самолета L-410

Среди жертв катастрофы - два пилота и четыре пассажира, выжила маленькая девочка.

Нелькан. Хабаровский край. 16 ноября объявлено днем траура в Хабаровском крае, сообщается на официальном сайте губернатора региона. Два летчика и четыре местных жителя погибли в результате крушения самолета L-41.

Как уже сообщалось, выжила маленькая девочка, по уточненным данным, ее возраст 4 года. Ребенок доставлен в больницу, состояние стабильно тяжелое.

Тем временем были объявлены фамилии жертв аварии. Как пишет со ссылкой на местные власти РИА «Новости», погибли пилоты Чумаков и Зуев, а также пассажиры Светлана Похомова, Ольга Лапоникова, Анна Лапоникова и Денис Амосов. Их тела извлекли из-под обломков воздушного судна. Поисково-спасательные работы на месте происшествия уже завершены, ведутся следственные действия.

В частности, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». К трагедии могли привести неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, либо технические неисправности, предполагают следователи.

Добавим, власти Хабаровского края открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших - 8 (42 12) 39-61-22.