Шесть человек погибли в результате крушения самолета в Хабаровском крае

В авиакатастрофе выжил двухлетний ребенок.

Нелькан. Хабаровский край. На Дальнем Востоке разбился легкомоторный самолет L-410. На борту судна находились семь человек, в том числе 5 пассажиров и два члена экипажа.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, самолет рухнул во время посадки в 13 часов по местному времени. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Нелькан. По данным следователей, лайнер принадлежал авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

На место крушения оперативно выехали спасательные службы, а также врачи и представители местной администрации. Сотрудники МЧС обнаружили обломки самолета, из-под которых вытащили двухлетнего ребенка. Остальных пассажиров спасти не удалось.

В настоящее время на месте происшествия находится следственно-оперативная группа. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту авиакатастрофы и выдвинуло три основные версии крушения. По мнению следователей, самолет мог рухнуть из-за плохих погодных условий, ошибки пилотов или из-за технических неисправностей.