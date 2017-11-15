  • $ 59.62 ↑
  • € 69.68 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Шесть человек погибли в результате крушения самолета в Хабаровском крае

      11:25, 15 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      11:25, 15 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      255
      0
      #дети\n#авиакатастрофа\n#люди\n#авиарейсы\n#Хабаровск\n#крушение самолета
      Фото: vk.com
      255
      0

      В авиакатастрофе выжил двухлетний ребенок.

      Нелькан. Хабаровский край. На Дальнем Востоке разбился легкомоторный самолет L-410. На борту судна находились семь человек, в том числе 5 пассажиров и два члена экипажа.

      Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, самолет рухнул во время посадки в 13 часов по местному времени. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Хабаровск –  Николаевск-на-Амуре – Нелькан. По данным следователей, лайнер принадлежал авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

      На место крушения оперативно выехали спасательные службы, а также врачи и представители местной администрации. Сотрудники МЧС обнаружили обломки самолета, из-под которых вытащили двухлетнего ребенка. Остальных пассажиров спасти не удалось.

      В настоящее время на месте происшествия находится следственно-оперативная группа. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту авиакатастрофы и выдвинуло три основные версии крушения. По мнению следователей, самолет мог рухнуть из-за плохих погодных условий, ошибки пилотов или из-за технических неисправностей. 

      11:25, 15 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      255
      0
      #дети\n#авиакатастрофа\n#люди\n#авиарейсы\n#Хабаровск\n#крушение самолета

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В жилом доме Ижевска произошёл взрыв

      16:50, 09 ноября, 2017
      36414

      Уголовное дело по статье «убийство» возбудили в отношении жильца обрушившегося дома в Ижевске

      16737
      20:50, 10 ноября, 2017

      Обрушение дома в Ижевске, помощь пострадавшим и продолжение «Матильды»: что произошло минувшей ночью

      13391
      08:00, 10 ноября, 2017

      МЧС Удмуртии: из-под завалов дома на улице Удмуртской извлекли пострадавшего

      11480
      17:25, 09 ноября, 2017

      В Ижевске при обрушении дома погиб замначальника полиции Завьяловского района

      10943
      17:31, 10 ноября, 2017

      СМИ сообщили о смерти сатирика Михаила Задорнова

      12:05, 10 ноября, 2017
      1265

      Никита Белых женился в СИЗО на свидетельнице по своему уголовному делу

      780
      16:20, 14 ноября, 2017

      Руководителя крымского УФАС нашли мертвым

      768
      13:49, 08 ноября, 2017

      Госдума согласилась повысить МРОТ до прожиточного минимума

      750
      18:59, 08 ноября, 2017

      Сатирика Михаила Задорнова похоронят в Латвии

      581
      13:00, 11 ноября, 2017

      Премьер-министр Японии упал в яму во время игры в гольф с Дональдом Трампом

      10:59, 11 ноября, 2017
      612

      В США автомобили-беспилотники начали ездить по дорогам общего пользования

      441
      12:32, 08 ноября, 2017

      Биткоин упал в цене на 30 процентов

      426
      11:28, 13 ноября, 2017

      Сообщения в Twitter станут длиннее в 2 раза

      305
      10:34, 08 ноября, 2017

      Аэропорт немецкого Ганновера закрыли после обнаружения бомбы

      277
      10:00

      Мультимедиа

      LIVE: Дневной Сусанин 15 ноября 2017 года

      Удмуртия в минуту: отставка Ивана Маринина и сокращения в администрации Ижевска

      14 ноября, 2017

      LIVE: Дневной Сусанин 14 ноября 2017 года

      14 ноября, 2017