В администрации Ижевска пройдёт внутренний финансовый аудит

Ижевск. Удмуртия. Внутренний финансовый аудит будет организован в администрации Ижевска. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте города.

После своего избрания главой Ижевска Дмитрий Чистяков обозначил план по проведению тотального аудита всего городского хозяйства.

Своим распоряжением от 22 декабря 2023 года Чистяков назначил администрацию города субъектом внутреннего финансового аудита. Проводить его будет замглавы города Дмитрий Загребин.