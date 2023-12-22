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В администрации Ижевска пройдёт внутренний финансовый аудит

16:25, 22 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В администрации Ижевска пройдёт внутренний финансовый аудит
16:25, 22 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
26
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансовый аудит
Фото: ИА «Сусанин»
26
0

Ответственным за организацию проверки назначен замглавы города Дмитрий Загребин.

Ижевск. Удмуртия. Внутренний финансовый аудит будет организован в администрации Ижевска. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте города.

После своего избрания главой Ижевска Дмитрий Чистяков обозначил план по проведению тотального аудита всего городского хозяйства.

Своим распоряжением от 22 декабря 2023 года Чистяков назначил администрацию города субъектом внутреннего финансового аудита. Проводить его будет замглавы города Дмитрий Загребин.

16:25, 22 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
26
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансовый аудит