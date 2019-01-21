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В Магнитогорске демонтировали поврежденную взрывом стену дома

11:24, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
11:24, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
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0
#видео\n#дом\n#ремонт\n#взрыв газа
Фото: Скрин
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Работы на месте продолжаются.

Магнитогорск. Челябинская область. В Магнитогорске демонтировали стену между 7 и 8 подъездами частично обрушившегося дома. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Демонтажные работы на месте происшествия продолжаются.

«Технические колебания были в 4,5 раза ниже допустимых, разлета осколков не было», - сказал генеральный директор компании, проводящей ремонт, Юрий Овчаров.

Шестой подъезд взрыв не повредил.

Напомним, несмотря на то что оставшаяся часть дома пригодна для проживания, владельцы квартир отказались въезжать. 17 января президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом. Деньги на финансирование выделят из федерального и регионального бюджетов.  Кроме того, 100 млн предоставил местный металлургический комбинат.

Трагедия произошла 31 декабря 2018 года и унесла жизни 39 человек. В СКР возбудили дело. Приоритетной версией причины взрыва остается взрыв бытового газа.

11:24, 21 января, 2019
Дарья Снидкова
188
0
#видео\n#дом\n#ремонт\n#взрыв газа

 

 

 


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