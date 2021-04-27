Минпросвещению рекомендовали «подвинуть» в расписании ОБЖ, астрономию и краеведение.

Москва. «День самообразования» предложили ввести для одиннадцатиклассников в России. С этой инициативой к главе Минпросвещения обратилась директор Института прогрессивного образования Анна Маркс, сообщает RT.

Как объяснила Маркс, в стране ежегодно увеличивается число желающих поступить в высшие учебные заведения. Ожидается, что в этом году единый госэкзамен будут сдавать около 714 тыс. человек.

Растущая конкуренция и высокие требования вузов заставляют школьников подстраивать свою жизнь под ЕГЭ, отказываясь от собственных увлечений и досуга.

В то же время, по мнению Анны Маркс, такие «формальные» предметы, как ОБЖ, астрономия или технология «не дают практических навыков» и зачастую «съедают» время учеников. Согласно соцопросам, 72% школьников предпочли бы потратить это время на подготовку к экзаменам.

«Просим вас рассмотреть возможность выделения для учащихся 11-х классов из школьной программы одного «дня самообразования» в неделю для качественной подготовки к выпускным государственным экзаменам, разгрузив их расписание непрофильными предметами (ОБЖ, астрономия, краеведение и так далее)», — говорится в тексте обращения к министру просвещения России Сергею Кравцову.

Подобная тенденция, по словам директора Института прогрессивного образования, считается общемировой.

И добавим, ранее в России для старшеклассников предложили ввести курс «Основы взрослой жизни».