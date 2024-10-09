Представительство РАНХиГС откроется в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Представительство Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ откроют в Ижевске. Как предаёт «АиФ-Удмуртия», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора представительства академии в ЛНР Константина Кучеру.

«В ближайшее время откроется представительство РАНХиГС в Ижевске, планируется открытие представительства в Запорожской области и полноценный филиал планируется открыть в Донецкой Народной Республике, город Донецк», — рассказал Константин Кучер агентству.

Отметим, РАНХиГС основана в 1977 году и имеет статус крупнейшего вуза в Европе. В его состав входят лицей, система СПО из 14 кампусов академии по всей России, 12 институтов, специализирующихся на различных направлениях общественных наук, 10 учебных центров, а также 65 научных центров и институтов, включая 47 филиалов по всей стране.

Напомним, Ижевский филиал РАНХиГС работал с 1992 по 2021 годы.